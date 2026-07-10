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"Стратегически важное решение". Пётр Дранга дал редкий комментарий о браке с Агатой Муцениеце

"Стратегически важное решение". Пётр Дранга дал редкий комментарий о браке с Агатой Муцениеце

Пётр Дранга дал редкий комментарий об отношениях с Агатой Муцениеце. 42-летний музыкант, для которого брак с 37-летней актрисой стал первым в жизни, объяснил, почему ему потребовалось много времени, чтобы определиться с выбором спутницы жизни, сообщает StarHit.

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