"Стратегически важное решение". Пётр Дранга дал редкий комментарий о браке с Агатой Муцениеце

Пётр Дранга дал редкий комментарий об отношениях с Агатой Муцениеце. 42-летний музыкант, для которого брак с 37-летней актрисой стал первым в жизни, объяснил, почему ему потребовалось много времени, чтобы определиться с выбором спутницы жизни, сообщает StarHit.