"Стратегически важное решение". Пётр Дранга дал редкий комментарий о браке с Агатой Муцениеце

Пётр Дранга дал редкий комментарий об отношениях с Агатой Муцениеце. 42-летний музыкант, для которого брак с 37-летней актрисой стал первым в жизни, объяснил, почему ему потребовалось много времени, чтобы определиться с выбором спутницы жизни, сообщает StarHit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии