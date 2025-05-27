Депутат Госдумы России Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ не успели создать мощные укрепрайоны под Сумами в Сумской области Украины, где в настоящее время войска ВС РФ работают над созданием буферной зоны по указу российского президента Владимира Путина, поэтому их взятие не займет много времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии