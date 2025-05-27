Депутат Госдумы России Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ не успели создать мощные укрепрайоны под Сумами в Сумской области Украины, где в настоящее время войска ВС РФ работают над созданием буферной зоны по указу российского президента Владимира Путина, поэтому их взятие не займет много времени.