Медвежий угол

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Как фанера над Киевом: США придумали, как отложить отправку танков Abrams Украине

Как фанера над Киевом: США придумали, как отложить отправку танков Abrams Украине

Почувствовавший ослабление поддержки Запада Зеленский пригрозил союзникам бунтом миллионов беженцев из его страны Ни один американский танк Abrams, в отличие от германских Leopard 1, Leopard 2 и британских Challenger 2, в 2023 году, наверняка, не сгорит на Украине.

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Комментарии
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Егор П
То бунт устроить, то ловить их на фронт... Зеля, ты уже определись!🤣
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5 час.
АН
Алексей Наседкин
Может быть немножко громковато сказано:&quot; сегодня в хвост и гриву бьют «Леопарды» и «Челенджеры».
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5 час.
НГ
Никитский Георгий
Пусть побунтуют в гейропе!Врядли тамошние мусора будут с ними цацкаться,как ныне с нигерами и арабами беженцами...
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3 час.

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