Как фанера над Киевом: США придумали, как отложить отправку танков Abrams Украине

Почувствовавший ослабление поддержки Запада Зеленский пригрозил союзникам бунтом миллионов беженцев из его страны Ни один американский танк Abrams, в отличие от германских Leopard 1, Leopard 2 и британских Challenger 2, в 2023 году, наверняка, не сгорит на Украине.