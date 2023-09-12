Как фанера над Киевом: США придумали, как отложить отправку танков Abrams Украине
Почувствовавший ослабление поддержки Запада Зеленский пригрозил союзникам бунтом миллионов беженцев из его страны
Ни один американский танк Abrams, в отличие от германских Leopard 1, Leopard 2 и британских Challenger 2, в 2023 году, наверняка, не сгорит на Украине.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
То бунт устроить, то ловить их на фронт... Зеля, ты уже определись!🤣
Может быть немножко громковато сказано:" сегодня в хвост и гриву бьют «Леопарды» и «Челенджеры».
Пусть побунтуют в гейропе!Врядли тамошние мусора будут с ними цацкаться,как ныне с нигерами и арабами беженцами...
Свежие комментарии