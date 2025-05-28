⚡️ В Сакском районе увековечили память героя СВО Сергея Скринецкого Мемориальную доску установили на фасаде школы в селе Ромашкино, где учился солдат.
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⚡️ В Сакском районе увековечили память героя СВО Сергея Скринецкого Мемориальную доску установили на фасаде школы в селе Ромашкино, где учился солдат.