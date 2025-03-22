В США предупредили Киев о страшной катастрофе: «Вызов брошен»

ВАШИНГТОН, 22 марта, ФедералПресс. Профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро предупредил о растущей угрозе военного переворота на Украине, организованного националистическими силами, недовольными политикой правительства Владимира Зеленского.
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