О "южнорусских" и их претензиях к России

Э Элла Слушайте, хватит уже устраивать разборки в сети! Всех подобных борзописцев на фронт! Выбросили бы всю отрицательную энергию там, а не заводили бы народ. До чего же склочный автор!

Владимир Алтайцев А причём здесь Поплавская и Прилепин? Они -то как раз ярые враги нацистов. И они никак не на Украине родились.Не надо всех в одну кучу валить в азарте обличения.