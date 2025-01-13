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О "южнорусских" и их претензиях к России

О "южнорусских" и их претензиях к России

Виктор Анисимов Жестко и очень не толерантно, куча тапок в автора полетит.  Царёву, Подоляке, Онуфриенко, Поплавской, Пикте, Монтян, Грубнику, Чадаеву, Губареву, Чаленко, Прилепину и прочей ложнорусской нечисти, пытающимся доказать нам что они более русские чем мы, посвящается.

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Комментарии
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Э
Элла
Слушайте, хватит уже устраивать разборки в сети! Всех подобных борзописцев на фронт! Выбросили бы всю отрицательную энергию там, а не заводили бы народ. До чего же склочный автор!
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2 час.
Владимир Алтайцев
А  причём  здесь  Поплавская  и Прилепин? Они  -то  как раз ярые  враги  нацистов. И они никак не  на Украине  родились.Не надо  всех в  одну  кучу  валить в азарте  обличения.
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46 мин.
Владимир Алтайцев
Смердит от  тебя  Гитлером. Ты  погань нацистская, как и  автор клеветона.
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45 мин.

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