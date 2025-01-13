Виктор Анисимов Жестко и очень не толерантно, куча тапок в автора полетит. Царёву, Подоляке, Онуфриенко, Поплавской, Пикте, Монтян, Грубнику, Чадаеву, Губареву, Чаленко, Прилепину и прочей ложнорусской нечисти, пытающимся доказать нам что они более русские чем мы, посвящается.
О "южнорусских" и их претензиях к России
Комментарии
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Э
Элла
Слушайте, хватит уже устраивать разборки в сети! Всех подобных борзописцев на фронт! Выбросили бы всю отрицательную энергию там, а не заводили бы народ. До чего же склочный автор!
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2 час.
Владимир Алтайцев
А причём здесь Поплавская и Прилепин? Они -то как раз ярые враги нацистов. И они никак не на Украине родились.Не надо всех в одну кучу валить в азарте обличения.
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46 мин.
Владимир Алтайцев
Смердит от тебя Гитлером. Ты погань нацистская, как и автор клеветона.
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45 мин.
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