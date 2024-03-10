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«Титан» сыграет с «Чисто Питер», ХК «10» с Hockey Brothers. Расписание 3-го тура Медийной Хоккейной Лиги

10 марта, воскресенье «Титан» – «Чисто Питер» – 14:00 ХК «10» – Hockey Brothers – 16:00 Tru Fighters – «Чемпион» – 18:30 «Звезда России» – NBSK – 20:30 Матчи 3-го тура пройдут в Москве, на «Чкалов Арена».

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