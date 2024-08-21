СВР обвинила США, Британию, Германию и Польшу в нападении ВСУ на Курскую область

Российская Служба внешней разведки имеет достоверную информацию о том, что четыре страны НАТО участвовали в подготовке и проведении атаки украинских военных на Курскую область, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-бюро СВР.
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