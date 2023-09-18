"Браво ФСБ – блестящая операция против 5 колонны". На этот раз досталось админам телеграм-каналов – рассказываю подробности

Lira Tantabaeva

Уважаемые русские, вы знаете состав своей страны? Дагестан- это Россия, и к Центральной Азии не относится. АвтОр этого самого « топика», такой же « грамотей», как все комментаторы. Дагестанцы не трудовые мигранты, они внутренние мигранты, и могут трудиться в любой точке своей страны. И не забывайте, Россия- это федерация, и кроме русских проживают и другие национальности, будете нагнетать национальный вопрос с грубыми выражениями, типа « черные бороды», то такая дискриминация выйдет вам боком. Потому, что в России живут еще и « узкоглазые», и « чурки» и много тех, кто не похож на вас. Зря Задорнов на американцев грешил, он современных русских не застал, тупых.