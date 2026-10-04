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От Голливуда до Болливуда: десять актрис, ставших звёздами благодаря одной роли

У каждой из этих актрис есть роль, которую зрители вспоминают первой — и которая в своё время открыла ей дорогу к мировой известности.

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