Дариус Гарлэнд о роли лидера «Клипперс»: «Это определенно то, чего я хочу»

Дариус Гарлэнд готов взять на себя роль лидера « Клипперс » после ухода Кавая Ленарда в «Торонто». Защитник подходит к новому сезону в хорошей физической форме и сообщил, что полностью восстановился после проблем с пальцем ноги, которые беспокоили его с марта 2025 года.