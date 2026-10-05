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Дариус Гарлэнд о роли лидера «Клипперс»: «Это определенно то, чего я хочу»

Дариус Гарлэнд готов взять на себя роль лидера « Клипперс » после ухода Кавая Ленарда в «Торонто». Защитник подходит к новому сезону в хорошей физической форме и сообщил, что полностью восстановился после проблем с пальцем ноги, которые беспокоили его с марта 2025 года.

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