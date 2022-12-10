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Дешам выиграл 13 из 17 матчей на ЧМ как тренер. Только у Сколари (14) и Шена (16) больше побед 

Дешам выиграл 13 из 17 матчей на ЧМ как тренер. Только у Сколари (14) и Шена (16) больше побед 

Дидье Дешам выиграл 13 из 17 матчей на чемпионатах мира в качестве главного тренера. У тренера сборной Франции также 2 ничьих и 2 поражения.

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