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Боссы сланцевой нефти США рассказали, кто остановит планы Трампа по увеличению добычи

Боссы сланцевой нефти США рассказали, кто остановит планы Трампа по увеличению добычи

При новом президенте объем производства будет расти медленнее, чем во время правления Джо Байдена. Как бы ни старался Трамп, сделать вторую сланцевую революцию ему не удастся при любом развитии ситуации на рынке.

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