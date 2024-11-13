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Владимирские новости

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Во Владимирской области реже стали брать ипотеку

Во Владимирской области реже стали брать ипотеку

Во Владимирской области значительно снизились объёмы ипотечного кредитования. С начала 2024 года жители региона оформили 7790 ипотечных кредитов на сумму 23,7 миллиарда рублей, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом.

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