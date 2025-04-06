Дмитриев анонсировал возможные новые контакты России и США на следующей неделе

Новые контакты российской и американской сторон можно ждать уже на следующей неделе. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.
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