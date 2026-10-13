В Самарии опубликованы уникальные кадры эвакуации Са-Нура

Региональный совет Шомрон опубликовал видеоролик, посвященный возвращению еврейских поселений в Северную Самарию спустя 21 год после реализации плана размежевания в 2005 году .
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