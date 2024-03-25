Русские перехватили американский борт: В США восхитились действиям русского МиГ-31

В Вашингтоне прокомментировали взаимодействие американских бомбардировщиков и русского МиГ-31.Накануне Министерство обороны России сообщили, что наш МиГ-31 пришлось поднять для "опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы".
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