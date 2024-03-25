Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • евгений черкашин
    Давно пора сжечь всю эту заразу грязную.Россия впервые уд...
  • Вячеслав Денисов
    Наконец-то! Поздновато, только…Понадобилось всег...
  • Вениамин
    Пфффф и нафига оно надо? Когда за эти деньги можно витару взять, более качественную и нормальным официальным обслужив...Стало известно, с...

Русские перехватили американский борт: В США восхитились действиям русского МиГ-31

Русские перехватили американский борт: В США восхитились действиям русского МиГ-31

В Вашингтоне прокомментировали взаимодействие американских бомбардировщиков и русского МиГ-31.Накануне Министерство обороны России сообщили, что наш МиГ-31 пришлось поднять для "опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Рановато подняли нашего истребителя. Надо было америкосов в наше воздушное пространство запустить и сбить на хер обоих, что бы обломки их самолетов в наших терводах упали. Потом поднять эти обломки, заявить на весь мир про АГРЕССИЮ США и ее успешное отражение, исследовать эти обломки и учесть при дальнейших разработках систем ПВО и боевой авиации РФ.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх