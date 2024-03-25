Русские перехватили американский борт: В США восхитились действиям русского МиГ-31

АндрейБорков

Рановато подняли нашего истребителя. Надо было америкосов в наше воздушное пространство запустить и сбить на хер обоих, что бы обломки их самолетов в наших терводах упали. Потом поднять эти обломки, заявить на весь мир про АГРЕССИЮ США и ее успешное отражение, исследовать эти обломки и учесть при дальнейших разработках систем ПВО и боевой авиации РФ.