Память и видеокарты подорожали, пришёл черёд процессоров. Intel и Qualcomm уже подняли цены, а AMD готовится

Рост на 5-20% Похоже, теперь цены начнут расти и на процессоры. Тайваньский ресурс Commercial Times сообщает, что Intel повысила цены на некоторые свои CPU ещё с сентября, а Qualcomm сделала то же самое с октября.
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