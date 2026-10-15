Лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз рассказал, что при выборе «слова года» обычно учитывают мнение экспертов или носителей языка и статистические показатели.
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