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Царьград

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Дагестанский налётчик напал на аптеку на Савушкина в Петербурге

Дагестанский налётчик напал на аптеку на Савушкина в Петербурге

В Петербурге произошло нападение и попытка ограбление в аптеке. Задержан уроженец Дагестана.На улице Савушкина 14 ноября случилось нападение в доме 118 на аптеку.

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