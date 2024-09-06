Путин в один клик повысил легитимность власти

Голосование президента России Владимира Путина онлайн на выборах повысит легитимность власти. Так директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин трактовал видео, на котором глава государства изъявил свою волю на выборах в Мосгордуму через интернет.
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