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Велемудр. Мир тесен.

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Письменность: одно из важнейших изобретений

Письменность: одно из важнейших изобретений

Когда человек уже умеет говорить, перед ним встает потребность поделиться с другими тем, что он знает, либо какими-то планами и фантазиями.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Письменность справедливо считается одним из важнейших изобретений в истории человечества, изменивших мир
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15 час.
МГ
Малик Гумеров
Письменность появилась когда появились дегенераты - желающие паразитировать на большинстве ! А до этого знания передавались из уст в уста и только достойным !                               Сегодня  , по причине письменности , в обществе  зашкаливание тупых грамотных  дебилов .... !
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15 час.
Дмитрий Гаврилов
&quot;После христианизации на Руси появились глаголица и кириллица&quot;...- автор публикации не в курсе что русы имели письменность очень задолго до т.н. христианизации? у наших предков было несколько видов письменности, начиная с руницы, а кириллица-это лишь попытка переделать более древнюю письменность под текущий момент и интересы заказчика.
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15 час.

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