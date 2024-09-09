Письменность: одно из важнейших изобретений

Письменность появилась когда появились дегенераты - желающие паразитировать на большинстве ! А до этого знания передавались из уст в уста и только достойным ! Сегодня , по причине письменности , в обществе зашкаливание тупых грамотных дебилов .... !

Дмитрий Гаврилов

"После христианизации на Руси появились глаголица и кириллица"...- автор публикации не в курсе что русы имели письменность очень задолго до т.н. христианизации? у наших предков было несколько видов письменности, начиная с руницы, а кириллица-это лишь попытка переделать более древнюю письменность под текущий момент и интересы заказчика.