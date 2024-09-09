Когда человек уже умеет говорить, перед ним встает потребность поделиться с другими тем, что он знает, либо какими-то планами и фантазиями.
Письменность: одно из важнейших изобретений
Комментарии
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Александр Николаевич
Письменность справедливо считается одним из важнейших изобретений в истории человечества, изменивших мир
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15 час.
МГ
Малик Гумеров
Письменность появилась когда появились дегенераты - желающие паразитировать на большинстве ! А до этого знания передавались из уст в уста и только достойным ! Сегодня , по причине письменности , в обществе зашкаливание тупых грамотных дебилов .... !
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15 час.
Дмитрий Гаврилов
"После христианизации на Руси появились глаголица и кириллица"...- автор публикации не в курсе что русы имели письменность очень задолго до т.н. христианизации? у наших предков было несколько видов письменности, начиная с руницы, а кириллица-это лишь попытка переделать более древнюю письменность под текущий момент и интересы заказчика.
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15 час.
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