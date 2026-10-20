Сергей Безруков сменил привычные серьёзные роли на образ сурового колдуна, Виктория Исакова примерила облик могущественной волшебницы, а сказочные чудеса оказались настолько впечатляющими, что некоторым зрителям впору было хвататься за голову.
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