Вторник на биржах Европы. Падение на старте II квартала

Европейские акции закрыли сессию снижением во вторник после перерыва на пасхальные выходные. Инвесторы негативно оценивают ситуацию на рынке, которая сложилась к началу нового торгового квартала, опасаясь разгона инфляции и отсрочки старта снижение ставок со стороны ЕЦБ и ФРС.