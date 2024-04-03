Вторник на биржах Европы. Падение на старте II квартала

Европейские акции закрыли сессию снижением во вторник после перерыва на пасхальные выходные. Инвесторы негативно оценивают ситуацию на рынке, которая сложилась к началу нового торгового квартала, опасаясь разгона инфляции и отсрочки старта снижение ставок со стороны ЕЦБ и ФРС.
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