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Минобороны РФ: российские военные уничтожили на земле украинский истребитель МиГ-29

Минобороны РФ: российские военные уничтожили на земле украинский истребитель МиГ-29

Российские военные уничтожили на земле украинский истребитель МиГ-29. Помимо этого, удары наносились по аэродромной инфраструктуре, скоплениям техники и личного состава ВСУ в 149 районах.

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