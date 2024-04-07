За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе росту индекса Мосбиржи будет мешать его перекупленность — это значит, что ценные бумаги российских компаний, из которых он состоит, торгуются дороже их справедливой стоимости, рассказала аналитик ИК «Велкс Капитал» Елена Кожухова.
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