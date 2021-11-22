Ростех сделает перспективный ударный вертолет опционально пилотируемым

Москва, 22 ноября. Перспективный российский ударный вертолет будет опциально пилотируемым, а также будет подключен к общему информационному полю, заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский.
Москва, 22 ноября. Перспективный российский ударный вертолет будет опциально пилотируемым, а также будет подключен к общему информационному полю, заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский.
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