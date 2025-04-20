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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Воспитанники орловской академии Семина выиграли Кубок РФС

Воспитанники орловской академии Семина выиграли Кубок РФС

Кубок РФС, разыгрывавшийся среди клубов ФНЛ из Орла, Липецка, Курска, Белгорода, Брянска, Тамбова, Волгограда, Рязани, Обнинска, Смоленска, Тулы и Калуги, достался воспитанникам нашей академии имени Семина.

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