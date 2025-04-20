Воспитанники орловской академии Семина выиграли Кубок РФС

Кубок РФС, разыгрывавшийся среди клубов ФНЛ из Орла, Липецка, Курска, Белгорода, Брянска, Тамбова, Волгограда, Рязани, Обнинска, Смоленска, Тулы и Калуги, достался воспитанникам нашей академии имени Семина.
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