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Погоня со стрельбой за пьяным водителем на Васильевском острове попала на видео

Автомобилист пытался скрыться от полицейских и игнорировал их требования об остановке. Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Васильевском острове.

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