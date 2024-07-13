Does the USA sill have something left in the tank? E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DarkMessiah777 With the recent news of the FED being close to a new rate cut, it's important to start considering the possibility of the market going even higher.
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