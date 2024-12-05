Россиянам сообщили о новом виде мошенничества

В МВД предупредили россиян о новой угрозе в интернете — кибератаке под названием спуфинг. Как пишет Telegram-канал «МВД Медиа», злоумышленники создают сайты и рассылки, маскируя их под известные источники.
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