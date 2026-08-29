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В Черновцах сотрудники патологоанатомического бюро торговали органами умерших

В Черновцах сотрудники патологоанатомического бюро торговали органами умерших

В Черновцах сотрудники патологоанатомического бюро, по данным Генеральной прокуратуры Украины, промышляли тем, что незаконно изымали ткани и части тел умерших, после чего продавали их частным компаниям — производителям биологических имплантатов.

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