В Северной Осетии инспекторы дорожно-патрульной службы спасли жизнь двухлетней девочке

Сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Владикавказу Эдуард Хугаев и Эдуард Насибьян несли службу на улице Пушкинская, когда к ним обратился взволнованный мужчина.
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