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The Eurasia Daily news agency

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"Live out your worthless life": Alla Pugacheva humiliated the author of her hits

"Live out your worthless life": Alla Pugacheva humiliated the author of her hits

The prima donna of the Russian stage Alla Pugacheva sent an interesting message to the composer Ilya Reznik, who wrote for her the famous hits "Maestro", "Antique Clock", "Without Me" and many others.

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