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Военное обозрение

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Участвовавшие в параде на Красной площади танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ отправятся в зону СВО

Участвовавшие в параде на Красной площади танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ отправятся в зону СВО

Современные танки, участвовавшие в параде Победы, скоро отправятся в зону СВО.

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