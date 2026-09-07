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Frank Media

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Лишь восемь компаний пока соблюдают рекомендации по общению с инвесторами

Восемь эмитентов согласились соблюдать рекомендации Минфина и Центробанка по коммуникации с розничными инвесторами, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на «IR форуме» Московской биржи, передает корреспондент Frank Media.

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