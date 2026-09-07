Лишь восемь компаний пока соблюдают рекомендации по общению с инвесторами

Восемь эмитентов согласились соблюдать рекомендации Минфина и Центробанка по коммуникации с розничными инвесторами, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на «IR форуме» Московской биржи, передает корреспондент Frank Media.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
- Средняя зарплата ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым