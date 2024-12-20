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«Челси» — «Шемрок Роверс» — 5:1. Видеообзор матча Лиги конференций

«Челси» — «Шемрок Роверс» — 5:1. Видеообзор матча Лиги конференций

В четверг, 19 декабря, в Лондоне состоялся матч заключительного тура общего этапа Лиги конференций, в котором «Челси» разгромил «Шемрок Роверс» со счетом 5:1.

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