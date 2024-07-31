Намеки на коллаборацию с Годзиллой, Джеймсом Бондом, GTA, Call of Duty и другими в Fort...

Намеки на коллаборацию с Годзиллой, Джеймсом Бондом, GTA, Call of Duty и другими в FortniteМногие из вас наверняка получали на почту странные опросы от Epic Games, где вас просили выбрать любимые фильмы, игры, сериалы или исполнителей.
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