Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге

Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев сообщил, что уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис, Джабраилов Шахбан и Гасанов Мухаммад первыми прыгнули в воду в Санкт-Петербурге для спасения людей, после того как пассажирский автобус упал в воду с моста.