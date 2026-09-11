🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — публицист Елена Маркосян Сколь верёвочке не виться, Всё равно конец придёт; Как в народе говорится: Правда путь себе пробьёт.