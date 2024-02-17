В Тулу привезли частичку семейного очага "Сердца России"

Частички семейного очага – "Сердце России" 17 февраля привезла в Тульскую область многодетная семья из Алексина, которая представляла наш регион на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках форума "Родные – Любимые" на ВДНХ.
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