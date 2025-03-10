Начинается прием заявок на право заключения договора о КРТ в Дзержинске Нижегородской области

10 марта стартовал прием заявок от инвесторов на заключение договора комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки в Дзержинске, сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
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