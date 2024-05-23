Пугающая правда о гибели Раиси

Natalija Osminina Вы даже читать не умеете. Я РУССКИМ ЯЗЫКОМ написала: " подложить что-то в вертолет можно также просто, как и в самолет с "доктором Лизой", просто автоматически раздавив баллончик с каким-то отравляющим газом.." Если пост написан не лично Вам, а рядом - Вашему оппоненту, его и читать не надо? Как разбился под Сочи Ту-154 в 2016-ом году, летевший в Сирию с хором Александрова? Вот тоже самое провернули и сейчас. Кстати, в тот раз это было украинское исполнение. Вечно они со всеми терористами якшаются.. и это еще в 2016-ом!! году.... Ну понятно, что часовню это не они развалили...Но помогал евреям кто-то из своих - из проамериканских.. Как и с Фицо.

Natalija Osminina А, ведь расследование по Ту-154 засекретили, не захотели тогда украинский след афишировать, хотя думаю, что вышли на него. Иначе бы не было грифа строгой секретности. Значит, было невыгодно. Вот и сейчас и с Раиси- остается «стратегическая неопределённость», которая позволяет манипулировать иранцам в своих интересах. Но то, что это был теракт- к бабке не ходи.