Страшная, пугающая правда о гибели президента Ирана заключается в том, что для абсолютного большинства россиян этот случай не имеет никакого значения.
Пугающая правда о гибели Раиси
Комментарии
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Natalija Osminina
Вы даже читать не умеете. Я РУССКИМ ЯЗЫКОМ написала: " подложить что-то в вертолет можно также просто, как и в самолет с "доктором Лизой", просто автоматически раздавив баллончик с каким-то отравляющим газом.." Если пост написан не лично Вам, а рядом - Вашему оппоненту, его и читать не надо? Как разбился под Сочи Ту-154 в 2016-ом году, летевший в Сирию с хором Александрова? Вот тоже самое провернули и сейчас. Кстати, в тот раз это было украинское исполнение. Вечно они со всеми терористами якшаются.. и это еще в 2016-ом!! году.... Ну понятно, что часовню это не они развалили...Но помогал евреям кто-то из своих - из проамериканских.. Как и с Фицо.
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1 час.
Natalija Osminina
А, ведь расследование по Ту-154 засекретили, не захотели тогда украинский след афишировать, хотя думаю, что вышли на него. Иначе бы не было грифа строгой секретности. Значит, было невыгодно. Вот и сейчас и с Раиси- остается «стратегическая неопределённость», которая позволяет манипулировать иранцам в своих интересах. Но то, что это был теракт- к бабке не ходи.
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1 час.
Natalija Osminina
Вот еще примеры, взяты из соседней статьи «Случайные» авиакатастрофы" : Между тем, разного рода схожие «авиаслучайности», обусловленные политическими факторами, происходили в мире не раз. Так, когда Шахиншах Ирана М.Р. Пехлеви с Шахбану (супругой Фаррах) и руководством Атомной организации Ирана (АОИ) направлялись в Софию в мае 1978 г., самолёт («Боинг») был «случайно» обстрелян ВВС США, примерно над Стамбулом. Никто не пострадал. Но в США знали, что Иран планировал отказаться в пользу СССР от атомного сотрудничества с Западом. М. Р. Пехлеви догадывался, почему произошедшее было не случайностью, но предпочёл не афишировать догадку. Показательна и гибель в авиакатастрофе шведа Дага Хаммаршельда, генсека ООН, в 1961 г. в британской Северной Родезии (с 1964 г. — Замбия). Он участвовал в урегулировании конфликта Египта с Израилем, Великобританией и Францией в 1956 году. Был среди инициаторов ООНовских санкций против режима апартеида в ЮАР, введенных с 1962 года. А в 1960-1961 гг. небезуспешно посредничал в урегулировании конфликта между сепаратистами и правительством Конго, бельгийской колонии до 1960 года.
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1 час.
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