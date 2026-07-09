«Ждешь неделями, а отдаешь обратно»: приморцы возмущены работой курьера ПВЗ

Видеоролик, опубликованный в соцсетях, снятый у пункта выдачи заказов популярного маркетплейса на улице Первой, 130, показывает, как сотрудник склада грубо закидывает коробки и упаковки в кузов грузового автомобиля, сообщает PRIMPRESS.
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