«Ждешь неделями, а отдаешь обратно»: приморцы возмущены работой курьера ПВЗ

Видеоролик, опубликованный в соцсетях, снятый у пункта выдачи заказов популярного маркетплейса на улице Первой, 130, показывает, как сотрудник склада грубо закидывает коробки и упаковки в кузов грузового автомобиля, сообщает PRIMPRESS.