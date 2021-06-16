Портал PRC.TODAY подготовил для вас подборку новостей, относительно туризма в Китае. «Красный туризм» набирает обороты в Китае (Global Times) – Путешествие к историческим местам с революционным наследием в Китае, или «красный туризм», продолжало набирать популярность во время трёхдневного Фестиваля лодок-драконов, который завершился в понедельник, при этом количество бронирований красных туристических продуктов выросло на 60% в … Сообщение Новости китайского туризма появились сначала на Новостной портал PRC.