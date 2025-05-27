"Золотой купол" США – угроза миру, уверены в КНДР

В Северной Корее нелестно высказались про систему ПРО "Золотой купол" Соединённых Штатов Америки.Прямо сейчас американские власти занимаются созданием системы ПРО "Золотой купол", на которую собираются потратить примерно 175 миллиардов долларов.
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