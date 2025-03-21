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Царьград

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ВСУ перебрасывают в Сумскую область резервы для деблокирования своих боевиков

ВСУ перебрасывают в Сумскую область резервы для деблокирования своих боевиков

В Сумской области собираются резервы ВСУ, чтобы деблокировать своих военных.Вооруженные силы Украины перебрасывают свои резервы в Сумскую область.

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