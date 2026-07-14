Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

989 подписчиков

В Казани сертифицировались кинологические расчеты Приволжского федерального округа

В Казани сертифицировались кинологические расчеты Приволжского федерального округа

Кинологи МЧС России и их региональные коллеги из Екатеринбурга, Саранска, Нижнего Новгорода, Казани и Уфы показали послушание и ловкость своих питомцев, выполнение ряда упражнений: движение рядом, апортировка через барьер-горку, преодоление туннеля, преодоление бума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии