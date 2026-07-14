В Казани сертифицировались кинологические расчеты Приволжского федерального округа

Кинологи МЧС России и их региональные коллеги из Екатеринбурга, Саранска, Нижнего Новгорода, Казани и Уфы показали послушание и ловкость своих питомцев, выполнение ряда упражнений: движение рядом, апортировка через барьер-горку, преодоление туннеля, преодоление бума.