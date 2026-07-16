Политика как он...
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Политика как она есть

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Кадровая чехарда в Киеве: Сибигу понизят до зама МИД

Кадровая чехарда в Киеве: Сибигу понизят до зама МИД

В новом кабинете министров Украины продолжаются кадровые перестановки. По информации издания "Страна", бывший руководитель внешнеполитического ведомства Андрей Сибига сохранит место в дипломатической иерархии, но со смещением в должности.

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Комментарии
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t
tolip
Давно пора под зад коленом
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