Кадровая чехарда в Киеве: Сибигу понизят до зама МИД

В новом кабинете министров Украины продолжаются кадровые перестановки. По информации издания "Страна", бывший руководитель внешнеполитического ведомства Андрей Сибига сохранит место в дипломатической иерархии, но со смещением в должности.
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