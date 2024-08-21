То что произошло в Курской области, конечно ни есть хорошо и с эти надеюсь разберутся, будут сделаны соответствующие оргвыводы с вытекающими последствиями и не только. Теперь надо грамотно обыграть

АНГЕЛ АНГЕЛ

эту ситуацию и решать свои интересы по коридору в Приднестровье и включение этих территорий в состав России. О Одессе, Николаеве и т.д. вопрос уже должен быть решен как и Киеву. Учитывая что террористический режим решил уничтожить православных на занятой ими территории, Защить православных наш долг. А вот террористов, наемников, Бандеровцев, нариков и т.д. выдавливать в государства ЕС, кого они воспитали пусть теперь и принимают в свою дружную семью, со всеми вытекающими последствиями, в заодно и создать условия для орд пришлых на территории России для заселение ЕС для их светлого будущего и обеспечение С "бесценными" специалистами. С батькой договориться о коридоре для "ценных" специалистов. Англосаксы с жидомасонами так хотели обеспечить Россию "ценными" специалистами, что сами их лишились, так поможем им по "дружбе" с радикальными исламистами, бандеровцами, нациками, нариками, проститутками и т.д.