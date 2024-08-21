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Перинчек: провал ВСУ в Курской области усиливает панику на Западе

Перинчек: провал ВСУ в Курской области усиливает панику на Западе

Украина столкнется с серьезными последствиями после ожидаемого провала в Курской области. Об этом председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил в беседе с РИА Новости.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
То что произошло в Курской области, конечно ни есть хорошо и с эти надеюсь разберутся, будут сделаны соответствующие оргвыводы с вытекающими последствиями и не только. Теперь надо грамотно обыграть
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
эту ситуацию и решать свои интересы по коридору в Приднестровье и включение этих территорий в состав России. О Одессе, Николаеве и т.д. вопрос уже должен быть решен как и Киеву. Учитывая что террористический режим решил уничтожить православных на занятой ими территории, Защить православных наш долг. А вот террористов, наемников, Бандеровцев, нариков и т.д. выдавливать в государства ЕС, кого они воспитали пусть теперь и принимают в свою дружную семью, со всеми вытекающими последствиями, в заодно и создать условия для орд пришлых на территории России для заселение ЕС для их светлого будущего и обеспечение С &quot;бесценными&quot; специалистами. С батькой договориться о коридоре для &quot;ценных&quot; специалистов. Англосаксы с жидомасонами так хотели обеспечить Россию &quot;ценными&quot; специалистами, что сами их лишились, так поможем им по &quot;дружбе&quot; с радикальными исламистами, бандеровцами, нациками, нариками, проститутками и т.д.
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15 час.

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